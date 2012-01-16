Святкування Водохреща

19 січня о 12.00 за участю керівництва Київської міської державної адміністрації відбудеться святкування Водохреща на Оболонській набережній, біля Свято-Покровського собору Української православної церкви. О 14.00 У «Гідропарку» також святкуватимуть Йордан біля каплиці на честь Хрещення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Під час заходів, проведуть чин освячення води за відповідними канонами.

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