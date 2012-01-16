Контроль за товарами в супермаркетах посилять

Київ. 16 січня. УНІАН. У 2012 році Головне управління з питань захисту прав споживачів міста буде частіше перевіряти супермаркети Києва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це розповів начальник відповідного управління Костянтин СОЛЯНИК.

«Цього року до плану перевірок ми включили більше супермаркетів, особливо тих, які мають відділи кулінарії. Це будуть спільні перевірки разом з відділом з контролю за якістю продуктів харчування та відділом з контролю за непродовольчої групою товарів. Перевіряти будемо комплексно, дуже ретельно і досконально», – запевнив К.СОЛЯНИК.

За звітною інформацією, протягом грудня 2011 р. фахівцями Головного управління перевірено 196 суб’єктів господарювання, в 70 з яких (36% від загальної кількості перевірених) виявлено 241 порушення. Найбільш поширеними порушеннями є відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар – 39 випадків, а також реалізація продукції (товарів, робіт та послуг) без супровідних документів – 41 порушення.

Крім того, виявлено факти реалізації продукції, термін придатності якої вичерпано; виробництво та продаж неякісної продукції, яка не відповідає вимогам нормативних документів; порушення обумовлених строків виконання замовлень та/або умов договору, реалізація продукції без видачі розрахункового документу та інші порушення.

З метою забезпечення належної якості продукції (товарів, робіт та послуг) протягом грудня місяця 2011 р. фахівцями Головного управління проінспектовано товарів (робіт, послуг) на суму 624,49 тис. грн. У результаті інспектування призупинено та припинено реалізацію товарів на суму 202,32 тис. грн. (32% від перевіреної кількості).

За результатами перевірок видано 70 приписів щодо припинення порушень та 4 приписи щодо припинення реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), складено 65 протоколів про адміністративні правопорушення (очікувана сума штрафів 11,05 тис. грн.).

Протягом звітного періоду для відповідного реагування направлено 47 матеріалів, у тому числі правоохоронним органам державного контролю, органам місцевого самоврядування та Управлінню у справах захисту прав споживачів у м. Києві.

У Головному управлінні щоденно працює громадська приймальня, де при особистому спілкуванні з фахівцями надаються консультації щодо проблемних питань та приймаються скарги та заяви від громадян. Одночасно споживачі отримують кваліфіковані поради щодо захисту своїх прав за телефоном 425-77-60.

Протягом грудня минулого року до Головного управління надійшло 238 заяв та скарг киян, серед них через Сall-центр, який функціонує при Київській міській державній адміністрації – 77. Всього у грудні 2011 року розглянуто та задоволено 248 вимог, поставлених у листах та зверненнях громадян.

За грудень 2011 року за результатами роботи з розгляду заяв та скарг, 31 споживачу було відшкодовано за неякісні товари та послуги матеріальних збитків на суму 38,7 тис. грн.