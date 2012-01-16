У 2012 р. розпочнеться реконструкція урочища «Наталка»

Київ. 16 січня. УНІАН. У 2012 році розпочнеться реконструкція однієї з найбільших рекреаційних зон столиці - урочища «Наталка».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це повідомив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Микола НАЗАРЕНКО. Він поінформував, що на відповідні роботи уже виділено кошти.

«У нас вже є проект реконструкції парку Нивки, Наводницького парку. Зараз починаємо виконувати реконструкцію Парку Слави і продовжуємо реконструкцію Парку Перемоги в рамках другої черги. У найближчих планах – облаштування урочища «Наталка», що на Оболоні, на берегах Дніпра. Міська влада вже виділила нам необхідні кошти для розробки проекту реконструкції парку і початку відповідних робіт. Ми сподіваємося, що

основну роботу ми зможемо виконати вже цього року», – розповів М.НАЗАРЕНКО.