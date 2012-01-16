В Києві ріелтори стають не потрібні

Київ. 16 січня. УНІАН. В Києві у 2011 році більш як 50% операцій купівлі-продажу житла відбувалося без участі ріелторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції президент Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр РУБАНОВ.

«Операцій, які відбуваються без участі ріелторів, справді стає набагато більше. І навіть якщо ріелтор бере участь, це відбувається... за 200-300 доларів. Така тенденція вже проглядалася в регіонах — у Рівному, Тернополі. Зараз вона вже дійшла до Києва, коли традиційна винагорода визначається не відсотком від квартири, що продається, а якоюсь фіксованою сумою», - сказав він.

О.РУБАНОВ уточнив, що коли до кризи частка операцій, які відбуваються без ріелторів, становила 35-40%, то на сьогодні вона становить більш як 50%, особливо в сегменті економ-житла.

За оцінками президента СФНУ, загалом кількість операцій купівлі-продажу житла в Києві у 2011 році збільшилася на 30% порівняно з 2010 роком. При цьому в загальній структурі продажів частка операцій обміну житлом залишається «надзвичайно малою».

Він також зазначив, що ринок професійних ріелторських послуг у Києві продовжує скорочуватися: багато агентств нерухомості переходять у «сплячий» або «домашній» режим роботи.