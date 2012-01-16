Вартість житла в Києві цього року залежатиме від «газового» питання

Київ. 16 січня. УНІАН. Суттєвим чинником, що визначає вартість житла в Києві цього року, буде вирішення «газового» питання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив голова комітету аналітики і статистики ринку нерухомості Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Всеволод ЖОГОЛЄВ.

«Найбільш значущим чинником для цін на нерухомість і загалом ситуації на ринку нині є головний макроекономічний чинник — це ціна на газ», - вважає експерт.

В.ЖОГОЛЄВ зазначив, що від результатів газових переговорів залежатиме стан усіх ринків України, зокрема ринку нерухомості.

«Сьогодні спостерігається стабілізація (цін на житло - УНІАН). Попит і пропозиція урівноважені на якомусь рівні цін. У разі девальвації гривні відбуватиметься те саме, що відбувалося наприкінці 2008 року, тобто ми дістанемо збільшення проблемних кредитів, неплатежі, зменшення платоспроможного попиту, відкладений попит... і ми дістанемо зниження цін», - пояснив він.

Експерт уточнив, що в разі девальвації гривні зниження вартості житла може бути пропорційне зміні курсу гривні до долара.

Водночас, за оцінками В.ЖОГОЛЄВА, вирішення газового питання – «це макроекономічна стабілізація, стабілізація торгового балансу, що спричинить, найімовірніше, одержання кредиту від МВФ, приватні і банківські інвестиції почнуть приходити до України... поява іпотеки, а іпотека - це додатковий попит. Якщо буде вирішено газове питання на тому рівні, на якому озвучує уряд, то ми дістанемо підвищення цін».

При цьому, якщо валютний курс буде стабільним, а макроекономічна ситуація перебуватиме на рівні 2011 року, «ми дістанемо такий самий рівень цін. Ціни будуть стабільними, з невеликими коливаннями плюс-мінус 5-10%, можливо, з невеликим зниженням, тому що на сьогодні пропозиція перевищує попит», - вважає експерт.

У свою чергу президент СФНУ Олександр РУБАНОВ зазначив, що якщо ринок нерухомості не дістане державної підтримки, чекати стабілізації в 2012-2014 роках немає сенсу.

За даними СФНУ, у 2011 році середня вартість житла в Києві знизилася на 1,25% - до 1825 дол./кв.м. На сьогодні мінімальна вартість житла на околицях столиці становить 35 тис. дол. (переобладнана під квартиру кімната в гуртожитку), середня вартість «гостинки» становить 52 тис. дол., 1-кімнатної квартири - 71 тис. дол., 2-кімнатної квартири — 98 тис. дол., 3-кімнатної квартири — 125 тис. дол.