Громадськість контролюватиме дії міської влади

Київ. 16 січня. УНІАН. Представники громадських організацій столиці презентували соціальну ініціативу «Київський форум».

Заяву про створення «Київського форуму» оголосили на прес-конференції в УНІАН Роман ГОЛОВНЯ («ГО «Народний фронт»), Тетяна БІЛЕЦЬКА (ГО «Справжні кияни»), Максим МАНЬКОВСЬКИЙ та Олександр ДЯДЮК (ГО «Кияни об`єднуємось»).

За їхніми словами, ініціативу створення «Київського форуму» підтримали незалежні експерти, громадські діячі, активісти громадських рухів, які борються за збереження «обличчя» Києва.

Учасники прес-конференції повідомили, що основними напрямками роботи «Київського форуму» буде громадський контроль за діями київської влади, моніторинг рішень міської влади, контроль за цільовим використанням бюджетних коштів міста, інформування киян про результати роботи органів виконавчої влади, боротьба за відновлення місцевого самоврядування на районному рівні.

Р.ГОЛОВНЯ зазначив, що захисники міста вже неодноразово вказували на необхідність консолідації зусиль громадськості та всіх небайдужих киян для пошуку шляхів реального впливу на місцеву владу, захисту своїх прав і реальної участі в місцевому самоврядуванні.

«На сьогодні місто стало перетворюватися на якийсь фронт, на якому постійно відбуваються бої за фінансові ресурси», - сказав Р.ГОЛОВНЯ.

На переконання учасників прес-конференції, саме об’єднання зусиль киян навколо спільної мети - збереження неповторного образу Києва для майбутніх поколінь - зможе перетворити численні протести жителів на потужну громадянську силу.

«Ми закликаємо всіх людей, яким небайдужа доля столиці, об`єднатися у боротьбі за своє місто», - сказав Р.ГОЛОВНЯ.

У свою чергу, М.МАНЬКОВСЬКИЙ наголосив, що учасники «Київського форуму» зможуть реально змінити ситуацію у різних аспектах життя столиці.

«Нам треба об`єднуватися і захищати свої права. Якщо нас буде багато, влада буде змушена до нас дослухатися»,- додав О.ДЯДЮК.

Т.БІЛЕЦЬКА, у свою чергу, зазначила, що громадськість має контролювати дії влади.

«Ми хочемо проводити тотальний контроль за діями влади. Для цього нам необхідна допомога звичайних киян, які можуть просто прийти, і ми допоможемо зробити запити з певних питань», - сказала вона.