Київська влада планує реконструювати всі зелені зони

Київ. 16 січня. УНІАН. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр МАЗУРЧАК заявляє, що міська влада планує до чемпіонату Європи з футболу завершити реконструкцію всіх зелених зон столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАЗУРЧАК повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Цього року є дуже цікава програма, пов`язана з озелененням міста. В попередньому році ми зробили реконструкцію 22 скверів. Зараз зробили перелік об`єктів, які підлягають реконструкції з відновленням зелених насаджень. В першу чергу, ми хочемо завершити цю роботу до Євро-2012", - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, цього року лише на посадку дерев у столиці планується виділити майже 10 млн. грн. "У нас заплановано посадити дерев майже на 10 млн. грн., тому будуть закупатися нормальні саджанці", - підкреслив він.

Перший заступник голови КМДА нагадав, що згідно з Генеральним планом Києва, площу зелених зон столиці планується збільшити більш ніж на 1000 га. "Цього року ви побачите нові сквери та парки. Десь через місяць ми зможемо представити проекти, які будуть зроблені по озелененню цього року", - зазначив О.МАЗУРЧАК.