Реконструкцію Андріївського узвозу буде завершено навесні

Київ. 16 січня. УНІАН. Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК запевняє, що під час реконструкції Андріївського узвозу в Києві не будуватиметься жодної будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Головний архітектор міста відзначив, що на Андріївському узвозі добудовано нову будівлю Театру на Подолі, також по одній з адрес буде добудовано чотириповерхову споруду за затвердженим раніше проектом.

Крім того, С.ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив, що на розі вулиць Флорівська і Боричів Тік планується побудувати ще одну будівлю, проте, за його словами, воно не «зачіпає Андріївський узвіз».

Таким чином, за словами головного архітектора, окрім будівлі театру, ніяких нових споруд на Андріївському узвозі не буде. За його прогнозом, реконструкція вулиці має бути завершена у квітні або у травні нинішнього року.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК нагадав, що зараз на узвозі проводиться прокладання нових комунікацій, а після завершення цих робіт проводитиметься реконструкція фасадів будівель.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК відзначив, що на Андріївському буде збережено місця для торгівлі картинами, сувенірами тощо, проте вони будуть впорядковані. За його словами, продавцям бути запропоновано кілька варіантів оформлення цих торгових площ, один з яких буде затверджено.

Головний архітектор додав, що зараз київські власті ведуть діалог з художниками і скульпторами, майстерні яких розташовані у ряді будівель на Андріївському узвозі, про те, що ці площі, які орендуються, будуть збережені за ними.

Як повідомляв УНІАН, представники громадськості висловлювали стурбованість можливим будівництвом нових багатоповерхових будинків на Андріївському узвозі в Києві під приводом «реконструкції».

У свою чергу, художники побоювалися, що під приводом реконструкції вулиці і будівель, які на ній розміщені, їх виселять з приміщень, які вони займають вже протягом тривалого часу. Зокрема, підставою для таких побоювань були візити, що почастішали, різних санітарних та інспекційних служб у ці майстерні, пов`язані з проведенням реконструкції вулиці.

Реконструкцію Андріївського узвозу планується завершити до проведення Євро-2012. Передбачалися роботи з перекладання інженерних мереж, перекладанню бруківки і зміни покриття тротуарів на узвозі з пониженням їх рівня, ремонт фасадів тощо. Раніше голова КМДА Олександр ПОПОВ заявляв, що на реконструкцію Андріївського спуску необхідно близько 150 млн. грн.