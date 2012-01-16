У Києві не підвищуватимуть вартість послуг ЖКГ

Київ, 16 січня. УНІАН. Влада Києва не планує упродовж 2012 року підвищувати вартість послуг житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Київська міська державна адміністрація не планує цього року, і взагалі на протязі цього року, підвищувати тарифи, якими ми опікуємося. І не планується підвищувати тарифи на воду та тепло", - сказав О.МАЗУРЧАК.

При цьому перший заступник голови КМДА нагадав, що в компетенції київської влади знаходяться тарифи на квартирну плату та на обслуговування прибудинкової території. "Тарифи на тепло та воду визначаються державною комісією, а ми визначаємо тільки ту надбавку, яка йде за транспортування та реалізацію енергії", - уточнив він.

Водночас О.МАЗУРЧАК зазначив, що з початку січня київська влада отримала 450 заяв від мешканців столиці про необґрунтоване підвищення в 2 рази тарифу за тепло. "Це пов`язано з будинками, в яких установлені лічильники тепла", - підкреслив перший заступник голови КМДА.

"Якщо в будинку немає лічильника, то встановлено тариф за квадратний метр, і людина сплачує одну суму цілий рік. А для тих будинків, де є лічильники, оплата йде тільки в опалювальний сезон, тобто півроку. Крім того, оплата йде в залежності від фактично взятого тепла даним будинком", - підкреслив О.МАЗУРЧАК.

Перший заступник голови КМДА уточнив, що в Києві лічильники тепла встановлені в 10 600 будинках.