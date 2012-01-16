Продовжено Конкурс фотографій новорічної ілюмінації Києва

Київ. 16 січня. УНІАН. Конкурс фотографій новорічної ілюмінації Києва продовжено ще на тиждень, до 21 січня.

Як повідомляє офіційний портал Київської влади, рішення прийнято через велику кількість учасників та тих, хто бажає долучитися. Сьогодні за першість змагаються близько сотні світлин, серед них як професійні, так і аматорські знімки.

Долучитися до акції можуть усі охочі, зареєструвавшись у соціальній мережі «Facebook», та ставши прихильником офіційної сторінки Стратегії розвитку Києва. Для цього потрібно завантажити власні фото, зроблені у будь-якому районі новорічного Києва, на стіну сторінки. Переможців визначить голосування. Ними стануть автори фотографій, які наберуть найбільше like`s користувачів мережі Facebook, котрі є прихильниками сторінки Стратегія розвитку Києва. Учасники конкурсу можуть збирати like`s під своїм фото, розповсюджуючи їх посилання в мережі Інтернет.

Київська міська державна адміністрація та особисто голова КМДА Олександр ПОПОВ запрошують киян долучитися до акції, завантажуючи свої фото та голосуючи за найкращі світлини на сторінці Стратегії розвитку Києва.

«Прикрашаючи Київ цього року, ми безумовно експериментували і з технологіями, і з дизайном. Тому маємо таке розмаїття сюжетів в оформленні столиці. До святкового перевтілення міста активно долучилися і підприємства та установи, які тут розташовані. Деякі підійшли до новорічної ілюмінації особливо відповідально. Тож вражаючі, казкові новорічні вогні засяяли на території всього міста. Я дуже сподіваюся, що кияни активно долучаться не лише до їхнього фотографування, але й до оцінки знімків. Адже так ми, окрім іншого, зможемо зрозуміти, які з наших експериментів, на думку киян, вдалі, а які – ні», – прокоментував конкурс голова КМДА .