До зміни законодавства нові паркомати не встановлюватимуть?

Київ. 16 січня. УНІАН. Заяви про необов’язковість сплати за паркування у випадку відсутності паркомату не відповідають дійсності, заявляють в Київської міської державної адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на директора КП «Київтранспарксервіс» Андрія ДУДКО.

ВІ зазначив, що у п.29 постанови Кабінету Міністрів від 03.12.2009 №1342 передбачаються різні форми сплати за паркування: шляхом придбання паркувального талону, готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через паркувальний автомат чи автоматичний в’їзний та виїзний термінали.

Відповідно до п.4 зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів паркувальний талон є платіжним документом і законним засобом сплати за паркування. Тому на період облаштування паркувальних майданчиків міста паркоматами сплачувати за послуги необхідно талонами відповідно до чинного законодавства.

Також А.ДУДКО заявив, що становлення нових паркоматів у столиці буде доцільне після внесення змін до Адміністративного кодексу щодо посилення покарання водіїв за порушення правил паркування, у тому числі, за несплату коштів за паркування.

«Доки відповідні зміни не будуть прийняті, особливого сенсу витрачати міські кошти на встановлення паркоматів немає, адже ними просто не будуть користуватися водії», – заявив директор підприємства.

Щоб прискорити врегулювання проблемного питання, комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» разом з Головним управлінням транспорту та зв’язку звернулися до Кабінету Міністрів з ініціативою внести відповідні зміни до Адміністративного кодексу та відстрочити терміни облаштування паркувальних майданчиків паркоматами.