Найкращі ретроспективи київської зими

Столичний кінотеатр імені Чапаєва протягом січня-лютого показує ретроспективу "Сім шедеврів світового кіно", у програмі якої – стрічки Луїса Бунюеля, Федеріко Фелліні, Віма Вендерса, Інгмара Бергмана, Клода Лелюша, Джорджа Кьюкора.

Фільм "Скромна чарівність буржуазії" іспанського режисера Луїса Бунюеля у 1972 році приголомшив публіку – нетривіальна сюрреалістична подача сюжету спантеличила глядачів, звиклих до красивої, вималюваної, картинки на екрані. Критики описували стрічку як "безтілесне павутиння снів всередині снів, в яких сниться сон".

У головних ролях у фільмі знялися легендарний Фернандо Рей, якого "відкрив" для глядачів саме Луїс Бунюель, французька актриса Дельфін Сейріг, про яку критики писали: "Вражаюча, майже нереальна аристократично-рафінована краса поєднувалася в ній з абсолютною замкнутістю створюваних нею екранних образів", французькі актори Жан-Пьєр Кассель та Стефан Одран.

"Скромна чарівність буржуазії" 16 січня стане відкриттям для молодих любителів класичного авторського кіно, а шанувальники творчості Луїса Бунюеля із задоволенням вкотре переглянуть цю класичну стрічку.

Фільм "І корабель пливе…" є однією з останніх стрічок Федеріко Фелліні – її знято у 1983 році. Критики дуже неоднозначно сприйняли картину маестро – йому закидали надмірне захоплення фарсом і гротеском, неприродне поєднання елементів драми і комедії. Втім у своїй дещо блазенській притчі режисер зумів випукло вивести на екран непросту суміш людських взаємин, політики, стосунків між різними верствами в суспільстві, продемонструвавши глядачеві вичерпаність будь-якої ідеології і капітуляцію мистецтва.

Головну роль у "Кораблі" виконала південноафриканська актриса Джанет Сазман, яка стала відомою у 1971 році після виходу на екрани фільму Франкліна Шеффнера "Микола і Олександра" про життя російської царської родини, що він отримав дві премії "Оскар".

Володар "Золотої пальмової гілки" Канського кінофестивалю 1984 року – артхаусний фільм "Париж, Техас" Віма Вендерса, який в Києві буде показано 30 січня, неперевершено демонструє майстерність і філігранність акторської гри Настасьї Кінські. Вона почала свій творчий шлях саме у фільмах Вендерса і стала своєрідним талісманом режисера.

У головних ролях у стрічці "Париж, Техас" зайняті американський актор і співак Гаррі Дін Стентон, відомий за роботами режисерів Сема Пекінпа, Френсіса Форда Копполи, Девіда ЛІнча, Монте Хеллмана, а також американський актор Дін Стоквелл – зірка серіалу "Квантовий скачок" і фільму "Замужем за мафією" .

Останній місяць зими порадує київських шанувальників авторського кіно двохсерійною стрічкою "Фанні та Олександр" шведського режисера Інгмара Бергмана – її буде показано 6 лютого.

Цей фільм є грандіозним за своїм задумом і втіленням ідеї майстра на екрані. Стрічка є унікальною за своєю побудовою – вона складається з прологу, п’яти актів та епілогу і описує непросту долю брата і сестри у перші роки XX століття. У епілозі фільму її герої визначають і надзавдання картини: щастя – це не двоєдушність і не удавання, щастя – це бути зрозумілим людям.

У голових ролях фільму "Фанні та Олександр" знялися Ева Фрьолінг, Бертіл Гуве, Пернілла Альвін, а також улюблений актор Інгмара Бергмана шведський актор, співак і композитор Аллан Едваль.

Класику світового кінематографа – стрічку Клода Лелюша 1966 року "Чоловік і жінка" – у київському кінотеатрі імені Чапаєва буде показано 13 лютого. Один з найтепліших фільмів про кохання відноситься до тих картин, які можна переглядати безліч разів і щоразу знаходити щось нове і пронизливо зворушливе.

Навряд чи цей фільм потребує додаткових рекомендацій – він володар "Золотої пальмової гілки" та двох "Оскарів" за найкращий оригінальний сценарій та як найкращий зарубіжний фільм. Виконавиця головної ролі витончена Анук Еме за роботу у цьому фільмі тримала "Золотий глобус" як найкраща драматична актриса. Її партнер по фільму французький актор Жан-Луї Трентіньян знявся у більш ніж восьми десятках картин, але для глядачів залишився перш за все Чоловіком з легендарної стрічки Клода Лелюша.

Закінчиться ретроспектива "Сім шедеврів світового кіно" у столичному кінотеатрі імені Чапаєва показом 20 лютого яскравої і доброї двохсерійної комедії "Моя чарівна леді", знятої у 1964 році режисером Джорджем Кьюкором за п’єсою "Пігмаліон" Бернарда Шоу і мюзиклом Фредеріка Лоу.

"Моя чарівна леді" після прем’єри зібрала безпрецедентну кількість нагород – вісім "Оскарів" 1965 року за найкращий фільм, режисуру, операторську роботу, музику, костюми і звук. Виконавця головної ролі Рекса Харрісона було названо найкращим актором, а Джина Аллена, Сесіл Бітон та Джорджа Джеймса Хопкінса – найкращими художниками.

Виконавиця головної ролі британська і американська актриса Одрі Хепберн спочатку відмовилася від зйомок. ЗМІ закрутили цілу інтригу навколо вибору головної героїні – її начебто мала зіграти Джулія Ендрюс, яка вже створила образ продавщиці квітів Елізи Дуліттл у бродвейському мюзиклі. Проте режисер стояв на своєму – зніматиметься або Одрі, або Елізабет Тейлор. Довідавшись про це, Хепберн здалася. Цікаво, що Одрі Хепберн не було навіть номіновано на "Оскар" – його отримала та ж Джулія Ендрюс за головну роль у мюзиклі 1964 року "Мері Поппінс".

Одрі Хепберн сама виконала у фільмі всі вокальні партії, але згодом їх переспівала професійна актриса Марні Ніксон. Кажуть, що Одрі залишила знімальний майданчик після того, як довідалася про це, але наступного дня повернулася з вибаченнями. Проте у стрічці все ж лишилися деякі вокальні номери у виконанні Хепберн – це "Just You Wait" та уривки зі знаменитої "I Could Have Danced All Night".

Початок сеансів у столичному кінотеатрі імені Чапаєва на вул. Великій Житомирській, 40, – о 19:00. Вартість квитків – від 10 до 15 гривень.

Олена Григор`єва