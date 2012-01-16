Шулявский секонд-хенд переїде на Святошино та Петрівку

Київ. 16 січня. УНІАН. Ринок секонд-хенду, що біля станції метро «Шулявська», переїде на Святошино та Петрівку.

Як пише газета «Сегодня», про це повідомили торговці ринку «Азнавур», який минулого тижня практично закінчили демонтувати співробітники главку благоустрою.

«У четвер ми звернулися в главк з благоустрою з проханням дозволити нам самим закінчити демонтаж останнього торгового павільйону секонд-хенду. Ми знайшли альтернативні місця для торгівлі бувшими у вжитку речами на ринках Святошинського району та Петрівки, куди будемо переїжджати. Якщо ж наші лотки знесе главк, то потім їх доведеться мало не місяць викуповувати зі штраф-майданчика, оплачувати роботу за знесення. Для нас такі витрати неможливі », - сказали в адміністрації ринку.

У главку з благоустрою газеті підтвердили, що пішли назустріч торговцям: «Ми дали їм 4 тижні, щоб вони з`їхали. Але цей час умовний. Якщо через пару днів ми побачимо, що секонд-хенд не розбирають, то ми продовжимо демонтаж самі ». Там же повідомили, що парковку, яка утворилася на місці знесеного секонду, прибрали.