У Ризі відкриють відремонтоване приміщення української школи

Київ. 16 січня. УНІАН. Сьогодні у столиці Латвії місті Рига після реконструкції відкриють приміщення Української середньої школи.

За інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації, передбачено, що в урочистостях візьмуть участь Президент Латвії Андріс БЕРЗІНЬШ, голова Ризької міської думи Ніл УШАКОВ, Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

Цей навчальний заклад унікальний – це єдина школа не тільки в Латвії, а й у країнах Балтії де навчання ведеться і українською, і латиською мовами. Тут навчається 220 учнів, з них 60% – українці, 28% – росіяни, 8% – латиші, 4% – представники інших національностей. Школа знаходиться у приміщенні, побудованому у 1875 році, де за рахунок Ризької думи були проведені масштабні реставраційні та реноваційні роботи. Реконструкція цієї будівлі – важлива подія не тільки для учнів та колективу школи, а й для всієї української діаспори в Латвії, адже після ремонту у приміщенні закладу працюватиме Український інтеграційний центр.

Київ на урочистостях у Ризі представлятиме заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО. За дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА учням ризької Української середньої школи подарують колекцію україномовних книг. Серед них – дев’ятитомник Т.Г. Шевченка, словники, підручники з української мови та літератури, а також художні твори сучасних українських письменників. Чільне місце у зібранні посідає ілюстроване видання «Київ – моя любов», книга з особистої колекції О.ПОПОВА.

Співпраця у сфері освіти між Києвом та Ригою бере свій початок ще у 1999 році. В рамках культурно-освітнього діалогу, у квітні 2011 року освітяни Києва відвідали столицю Латвії, де ознайомилися з науково-методичними розробками ризьких колег. Загалом, у 2011-2012 навчальному році 10 загальноосвітніх закладів столиці, а саме: школи 130, 52, 28, 182, 90, 46, 60, інтернат № 2, гімназія № 153 ім. О.С. Пушкіна плідно працювали з навчальними закладами Латвії відповідно до угод про співпрацю. Особливо дружні та плідні стосунки склалися між Українським гуманітарним ліцеєм КНУ ім. Т.Шевченка саме з ризькою Українською середньою школою.