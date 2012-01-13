До Євро оберуть кращих виконавців масової хореографії

Київ. 13 січня. УНІАН. В Києві до Євро-2012 оберуть кращих виконавців масової хореографії.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, місцевий Організаційний Комітет «ЄВРО-2012 Україна» та Приймаюче місто Київ оголосили про початок кастингу кращих виконавців масової хореографії для участі у передматчевих церемоніях Турніру, які проходитимуть у столиці.

З вимогами до кандидатів можна ознайомитись на сайті Приймаючого міста Києва http://www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012. Зокрема, вік: від 16 до 25 років; гарна фізична форма; бажано – досвід участі у танцювальних проектах чи масових постановках.

Репетиції заплановано на вихідні дні березня-травня 2012 року.

Кожен, хто бажає взяти участь у проекті, може звертатися до представника Місцевого Організаційного Комітету «ЄВРО-2012 Україна» у м. Києві Дмитра ШЕЛЬПУКА, уповноваженого здійснювати координацію процесу набору волонтерів, за телефоном: +38 091 368 60 69.

Кінцева дата прийому заявок на участь у проекті – 10 лютого 2012 року.

Період проведення кастингів для зареєстрованих кандидатів: 11-19 лютого 2012 року.

Участь у передматчевих церемоніях турніру відбуватиметься на безоплатній основі.