Противники будівництва на вул. Пирогова перекривали рух у центрі

Київ. 13 січня. УНІАН. Активісти Києва, які виступають проти будівництва на вул. Пирогова, 2-Б, на 10 хвилин перекрили сьогодні рух на вул. Богдана Хмельницького, щоб привернути увагу громадськості, керівництва міста та держави до існуючої проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 13.30 представники громади міста вийшли на найближчий пішохідний перехід на вул. Б.Хмельницького і, тримаючи плакати з вимогою припинити руйнування трьох пам’яток архітектури поблизу конфліктного будівництва на вул. Пирогова та руйнування розташованих тут житлових будинків, ходили безперервно по переходу, не даючи можливості автотранспорту проїхати. При цьому захисники скандували “Вийди на вулицю – поверни собі місто”.

Присутні міліціонери деякий час намагалися вмовити активістів зупинити акцію на автошляху, але за 10 хвилин їм на допомогу прийшли співробітники “Беркута”, які, створивши “ланцюг”, відтіснили протестувальників на різні боки вулиці з пішохідного переходу.

Як зазначила в коментарі журналістам активістка, мешканка будинку на вул. Пирогова, 2, Лідія ЧУВАТІНА, конфлікт із забудовником триває вже 5 років. Згідно з останнім судовим рішенням, забудовнику заборонено вчиняти будь-які дії з земельною ділянкою у дворі за адресою вул. Пирогова, 2, що означає, за її словами, і заборону вести будівництво на вказаній землі. Разом з тим будівництво не припиняється і на сьогодні вже зведено два поверхи майбутніх багатоповерхівок. В останні місяці воно ведеться особливо швидкими темпами, незважаючи на протести прокуратури та судові рішення, додала активістка.

Л.ЧУВАТІНА звернула увагу, що в протестах прокуратури йдеться про незаконне виділення земельної ділянки та порушення всіх технічних, гідрологічних норм, що призведе до руйнації старої, нині існуючої забудови.

Вона нагадала, що за час, який громадяни ведуть боротьбу за свій двір, тут зруйновано дитячий майданчик, фонтан, знищено зелені насадження, зруйновані підземні споруди, що належали житловим будинкам (погреби мешканців).

“Ухвалу про заборону вчиняти будь-які дії з земельною ділянкою виніс адміністративний суд 22 листопада. Забудовник її не виконав... А ще через місяць влаштував тут великі скандальні з’ясовування стосунків з мешканцями, встановили новий паркан і збираються будувати далі”, - сказала Л.ЧУВАТІНА.

Вона зазначила, що в березні 2011 року за дорученням прем’єра Миколи АЗАРОВА була створена спеціальна комісія, яка розглядала питання цього будівництва. “І комісія встановила, що будівництво не може здійснюватися і що треба відновити територію. Рішення до цього часу не виконується”, - також додала активістка.

“ПОПОВ перш за все має це зупинити, і Київрада”, - продовжила Л.ЧУВАТІНА, сподіваючись на відповідне рішення міської влади про скасування відведення вказаної земельної ділянки забудовнику. Також вона висловила надію, що й виконавча служба не відтягуватиме питання з виконанням рішення адміністративного суду.

“Цією акцією сьогоднішньою ми хочемо привернути увагу влади до цього конфлікту, бо на сьогодні реакції поки ніякої”, - відзначила захисниця.

Зі свого боку адвокат фірми-забудовника – компанії “Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців” Андрій ГОНТАР стверджує, що не знає про судову ухвалу, на яку посилаються мешканці будинків на вул. Пирогова.

“Щодо ухвали, то до нас ніхто не прийшов і не сказав, що робити і як виконувати. Тому які можуть бути вимоги зараз і казати про те, що хтось щось порушує. Виконавча служба лише на днях порушила це виконавче провадження і ще до нас не дійшов документ про те, що воно прийнято до виконання”, - заявив юрист забудовника.

Крім того, він заявив, що заборона вчиняти будь-які дії з земельною ділянкою не передбачає заборони будівництва на ній.

За його словами, забудовник на сьогодні має всі дозволи на ведення будівництва.

А.ГОНТАР також сказав, що якщо буде порушено законне провадження ухвали адмінсуду і буде, відповідно, подано такий документ забудовнику, і буде виконавець з вимогою припинити будівельні роботи, “то, відповідно, ми, як законослухняні громадяни, відмовимося від забудови”.

Довідка УНІАН. 6 жовтня 2011 р. Київрада відмовилась задовольнити протест заступника прокурора Києва з вимогою зупинити скандальне будівництво на вул. Пирогова, 2.

Протест стосувався рішення Київради від 8 лютого 2007 року “Про поновлення договору оренди земельної ділянки та продаж цієї земельної ділянки ТОВ “Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємств” для будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вулицях Пирогова та Богдана Хмельницького, 3/37 (літ. “Б”) у Шевченківському районі”.

В ньому йшлося про земельну ділянку площею 0,11 га за вказаною вище адресою (було дозволено продати її за 2 млн. 910 тис. грн.). В прокуратурі встановили, що рішення суперечить вимогам чинного земельного та містобудівного законодавства.

20 грудня 2011 року у громадянській ініціативі “Збережи старий Київ” заявили, що протистояння на вул. Пирогова, 2, того дня переросло у побиття мешканців прилеглих будинків представниками забудовника. Того ж дня ТОВ «Торговий дім Міжнародного союзу українських підприємців» повідомило, що компанія з управління будівельними проектами «Герц» виконала рішення Господарського суду Києва щодо демонтажу аварійної споруди по вул. Пирогова і вул. Богдана Хмельницького, 2/37-б у Шевченківському районі. Також у прес-релізі компанії зазначалось, що в процесі своєї діяльності компанія «Герц» неодноразово стикалася з низкою труднощів, які перешкоджали виконанню будівельних робіт на об`єкті, в числі яких - «запеклий опір зі сторони ряду мешканців і підконтрольних їм громадських організацій».