Підготовлено інформаційний буклет про Київ

Київ. 13 січня. УНІАН. Фахівцями Головного управління з підготовки ЄВРО 2012 спільно з дизайнерами розроблено буклет Приймаючого міста Києва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, на 36 сторінках буклету розміщено інформацію та яскраві фото про найцікавіші та найкрасивіші місця Києва, а також про культурне та спортивне життя столиці.

Інформаційний буклет випустили чотирма мовами, найбільш зручними для вболівальників та гостей міста, які відвідають Київ під час проведення чемпіонату: українською, англійською, російською та німецькою.

Передбачається, що буклет стане візитною карткою міста на різноманітних міжнародних виставках та промоційних заходах столиці до ЄВРО 2012.

Уже в березні цього року буклет про Київ буде представлений на міжнародній туристичній виставці «ITB Berlin» у Берліні, де буде розміщений стенд Києва як Приймаючого міста ЄВРО 2012.

Переглянути буклет у електронному вигляді можна на сайті приймаючого

міста за посиланням: http://www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012/publication/Kyiv/euro-2012-departure/1176.html.