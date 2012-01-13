Оголошено конкурс «Обери чисте майбутнє»

Київ. 13 січня. УНІАН. Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» оголосило конкурс дитячої та юнацької творчості «Обери чисте майбутнє».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, співорганізаторами та партнерами конкурсу виступили Головне управління комунального господарства, Головне управління освіти і науки, Київський міський Будинок природи, а також провідні компанії, що працюють на столичному ринку послуг з вивезення та утилізації побутових відходів.

«Ми започаткували цей конкурс з метою залучення юних киян до вирішення однієї з найактуальніших проблем сьогодення – утворення та переробки побутових відходів», – сказав директор профільного підприємства Сергій МЕЛЬНИК.

До участі у конкурсі запрошуються учні навчально-виховних закладів столиці, студенти вищих навчальних закладів міста, вихованці міських та районних центрів творчості.

Найкращі роботи демонструватимуть на тематичних виставках, форумах та інших заходах у наукових, адміністративних та культурно-освітніх закладах міста, а також використовуватимуть у якості соціальної реклами.

Конкурс триватиме з 15 січня до 20 квітня 2012 року. Про умови та порядок проведення конкурсу можна дізнатись на веб-сторінці Головного управління комунального господарства, у районних управліннях освіти, а також з інформаційних постерів, які передані до кожного навчального закладу.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії КП «Київкомунсервіс»: 594-77-11.