У програмі «Столиця» говоритимуть про підготовку Києва до ЄВРО

13 січня о 19.30 розпочнеться програма «Столиця», участь в якій візьме начальник Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Тетяна Слишик. Учасники ефіру обговорюватимуть підготовку столиці до ЄВРО 2012.

Долучитися до дискусії та поставити свої запитання можна з 19.30 до 20.00 у прямому ефірі, зателефонувавши за номером телефону: (044) 223-09-71.