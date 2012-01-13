Відкрито рух на новозбудованій ділянці дороги «Київ-Ірпінь»

Київ. 13 січня. УНІАН. Сьогодні відкрито рух на новозбудованій ділянці автодороги «Київ-Ірпінь». Нині дорога відкрита для легкових автомобілів та автобусів,

а у травні стане доступною для вантажівок.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, на відкритті були присутні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ та голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Відтепер дістатися зі столиці в Ірпінь та навпаки можна у кілька разів швидше та комфортніше, відзначається в повідомленні.

«Я дуже радий, що сьогодні невелике в масштабах країни завдання вирішено. Далі цією дорогою ми запустимо тролейбус, перенесемо лінію електропередач, і у травні розпочнеться рух великовантажного автотранспорту. За цей рік ми зробимо проектно-кошторисну документацію, і до кінця року запустимо рух тролейбусів», – повідомив М.АЗАРОВ.

При будівництві використали найновіші технології вкладання асфальту, що зробило транспортну артерію довговічнішою та безпечнішою. Крім того, Глава Уряду підкреслив, що минулого року вперше за часи незалежності України збудовано 2 тис. кілометрів нових автодоріг. За його словами, протяжність автомобільних доріг країни становить 180 тисяс км., з яких 60-70 тис. – це автомагістралі та дороги державного значення.

«Для того, щоб найближчим часом їх привести до ладу, нам потрібно будувати приблизно 10 тисяч кілометрів доріг у рік, тобто в п’ять разів збільшити обсяги дорожнього будівництва», – підкреслив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що програмою соціально-економічного розвитку столиці на 2012 рік передбачено запуск першої черги Подільсько-Воскресенського мостового переходу, будівництво заїзду на новий міст з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі Верхнього-Нижнього валів, реконструкція проспектів Миколи Бажана та Перемоги, вулиць Сергія Струтинського та Максима Горького, частково вулиць Урлівської та Анни Ахматової, а також розширення проспекту Петра Григоренка; будівництво та реконструкція транспортних розв’язок: на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе, на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянського шосе і на примиканні до нього Дніпровського узвозу.