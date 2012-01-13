На Солом’янці відкрилась нова амбулаторія сімейного лікаря

Київ. 13 січня. УНІАН. Сьогодні у Солом’янському районі на просп. Повітрофлотський, 15 урочисто відкрила свої двері відвідувачам нова амбулаторія сімейної медицини.

Як повідомляє прес-служба Київської міської дердавної адміністрації, новостворена амбулаторія загальної лікарської практики надаватиме первинну медико-санітарну допомогу майже 7 тис. населення. Тут мешканці зможуть отримувати не лише фахову медичну допомогу, а й проходити гінекологічні обстеження.

Приміщення амбулаторії розташовано на першому поверсі будівлі з окремим входом. Загальна площа амбулаторії – 277,5 кв.м. У складі амбулаторії є реєстратура, 2 кабінети лікаря загальної практики/сімейної медицини, 2 оглядових кабінети, маніпуляційний

кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет лікаря-педіатра, 2 санвузла та санітарна кімната.

Планова потужність амбулаторії – 80 відвідувань за зміну. В амбулаторії працюватиме 4 лікарі загальної практики/сімейної медицини.

Загалом протягом 2011 року у Солом’янському районі введено в дію 9 амбулаторій сімейного лікаря, а саме: в Центральній районній поліклініці на вул. Монтажників, 44; у поліклініці №1, що на бульв. І. Лепсе, 7-В, вул. Шепелєва, 14 та вул. Машинобудівній, 27; у поліклініці №2 на просп. Повітрофлотському, 40-А, вул. Очаківській, 3/8, вул. І. Пулюя, 5, вул. Васильченка, 3 та просп. Червонозоряному, 18.

Нагадаємо, за ініціативи голови КМДА Олександра ПОПОВА у Києві триває реформа галузі охорони здоров’я, одним з етапів якої є наближення до киян первинної медико-санітарної допомоги та посилення профілактики і попередження захворювань.