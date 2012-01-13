Ціни на соціально значущі продовольчі товари не зростатимуть

Київ. 13 січня. УНІАН. Київська міськдержадміністрація підготувала проект розпорядження «Про регулювання цін на продовольчі товари», яким встановлюються граничні рівні рентабельності на соціально значущі продовольчі товари.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Головне управління цінової політики.

Згідно з офіційним поясненням, таке розпорядження діяло і раніше, а в новій редакції лише конкретизовано існуючі продукти, при цьому набір продуктів та граничні рівні залишились без змін.

Затвердження нового розпорядження викликане тим, що протягом останнього року Головне управління цінової політики за зверненнями суб’єктів господарювання надавало роз’яснення щодо застосування окремих пунктів зазначеного розпорядження.

“Питання стосувалися регулювання цін на товари іноземного виробництва. Наприклад, у розпорядженні є така позиція, як сир. Але обмеження не розповсюджуються на імпортні сири, такі як «Рокфор» чи «Пармезан», адже ціни на продовольчі товари іноземного виробництва формуються з урахуванням тенденцій на світовому ринку, курсу іноземної валюти, який останнім часом значно коливається. Тож ми конкретизували набір продуктів, на які розповсюджується дія розпорядження, і прийняття цього документа не призведе до підвищення цін на соціально значущі товари”, – пояснив начальник Головного управління цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Проектом запропоновано встановити такі граничні рівні до оптової ціни виробника:

м’ясо птиці (кури – тушки, частини тушок, крім філе та субпродуктів), молоко коров’яче питне пастеризоване, сметана, олія соняшникова, яйця курячі – 10%;

борошно, цукор-пісок – 12%;

яловичина, свинина, хліб – 15%;

ковбасні вироби варені, масло вершкове, сир кисломолочний і твердий – 10%;

крупи та макаронні вироби (крім виробів швидкого приготування) – 12%.

Як зазначається у повідомленні, завдяки встановленню граничних рівнів рентабельності торговельні мережі будуть позбавлені права застосовувати надбавки на соціально важливі продовольчі товари на свій розсуд та штучно завищувати ціни на зазначений асортимент товарів з метою отримання надприбутків.