Оголошено конкурс по залученню інвестора у переходи

Київ. 13 січня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс по залученню інвестора до облаштування 47 муніципальних підземних переходів, зокрема, найбільшого у столиці переходу на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє муніципальна газета "Хрещатик" (№ 3 від 13 січня).

Зокрема, на конкурс виставлено проект з облаштування 23 підземних переходів загальною площею 13,972 тис. кв. м у Шевченківському районі столиці та 24 переходів площею 11,673 тис. кв. м у Дніпровському районі Києва.

Орієнтовна вартість робіт у Шевченківському районі становить 9,962 млн. грн. на рік, у Дніпровському районі - 6,261 млн. грн. з урахуванням ПДВ.

Водночас остаточна загальна вартість проекту визначатиметься за результатом обстежень об`єкту замовником робіт та інвестором, а також за результатом фактично виконаних робіт.