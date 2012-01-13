Для солом’янців організовано безкоштовні консультації щодо серцево-судинних захворювань

З метою зменшення серцево-судинних захворювань та кількості їхніх ускладнень у грудні 2011 року Солом’янська райдержадміністрація уклала угоду про співпрацю з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова академії медичних наук України.

Згідно з угодою у Солом’янському районі реалізовуватиметься програма «Серце району», яка передбачає проведення безкоштовних консультацій та обстежень фахівцями інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова дитячого та дорослого населення.

З питань отримання консультації необхідно звернутися до лікаря-терапевта або лікаря-кардіолога лікувально-профілактичного закладу Солом’янського району за місцем проживання.

Телефони для довідок:

1. Центральна районна поліклініка (вул. Солом’янська, 17): 249-78-58; 270-45-18.

2. Поліклініка №1 (вул. Гарматна, 36): 408-23-33; 497-11-27.

3. Поліклініка №2 (проспект Червонозоряний, 2): 249-80-21; 273-26-92.

4. Поліклініка №3 (вул. Єреванська, 6): 242-50-16.

5. ДКЛ №3 (вул. Соціалістична, 12): 248-45-89.

6. ДКЛ №4 (вул. Стражеска, 6-А): 497-10-32; 408-09-55.