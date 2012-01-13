У Деснянському районі впроваджують нову технологію висадки дерев

Особливість Деснянського району полягає у тому, що збудовано його на намивних пісках. Тож на висадку дерев тут витрачається більше зусиль, ніж у тих районах, які знаходяться на природному ґрунті.

Як повідомляє офіційний портал Київської влади, вирішення цієї проблеми віднайшли у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Деснянського району. Спеціалісти підприємства впроваджують нову технологію висадки дерев. Ноу-хау полягає

в тому, що підкореневу систему дерева обладнують двома трубопроводами з дренажем, а саме дерево висаджується з грудкою землі на корені. Це дає можливість підживлювати дерево безпосередньо у підкореневу систему.

За новою технологією у минулому році було висаджено 665 декоративних дерев. В основному це – дрібнолисті липи та сріблястий клен. Рекомендації щодо вирішення проблеми зелених насаджень у районі надали фахівці інституту агротехніки та меліорації Національної академії аграрних наук України. Саме вони і схвалили впровадження обладнання для підґрунтового зрошення зелених насаджень.

Крім того, сьогодні у районі завершується прокладання зрошувальної системи на площі Анкари та у парковій зоні на проспекті Маяковського – від універсаму «Фестивальний» до вулиці Сабурова.

У райдержадміністрації зауважили, що вперше за останні 5 років з екологічного фонду міста виділено кошти на встановлення у районі зрошувальних систем.

Загалом, протягом минулого року у Деснянському районі було висаджено 1 тис. 651 декоративне дерево, 3 тис. 189 кущів. Проведено частковий капітальний ремонт парку «Кіото» – створено алею сакур з 360 дерев довжиною 1 тис. метрів. У 2012 році планується продовжити капітальний ремонт парків, скверів, вуличних насаджень. Уже затверджено перелік 12 об’єктів першочергового благоустрою.

Показово, що комунальне підприємство з утримання зелених насаджень району посіло перше місце на 56-й міській виставці квітів «Процвітання тобі, Україно, моя рідна, моя єдина» та третє місце у осінній виставці квітів «Бал хризантем» на території Печерського ландшафтного парку, яку висаджували школярі.