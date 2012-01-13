Плату за житлово-комунальні послуги не підвищуватимуть

Київ. 13 січня. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що про жодне збільшення тарифів на теплопостачання у столиці не може бути й мови.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

За словами О.ПОПОВА, сьогодні збереження вартості комунальних послуг на існуючому рівні – це принципова позиція влади Києва.

«Жодних рішень стосовно зміни чи збільшення тарифів на комунальні послуги впродовж останніх місяців не приймалося ні Київрадою, ні Київською міською державною адміністрацією”, - прокоментував він ситуацію.

Голова КМДА також зазначив, що встановлення будинкових лічильників теплової енергії заощаджує кошти киян, адже мешканці сплачують тільки за фактично отриману послугу. “Для нас дуже важливо, щоб кияни сплачували лише за ті послуги, які реально отримують, і лише в рамках діючих тарифів. Я особисто контролюватиму це питання, і якщо є порушення, то ви можете розраховувати на мою особисту реакцію», – запевнив він.

В КМДА зауважують, що для споживачів, за наявності будинкових приладів обліку, нарахування за спожиті енергоресурси проводяться тільки в опалювальний період, тому рахунки за теплову енергію для них відрізняються від рахунків тих споживачів, будинки яких не обладнані відповідними приладами та для яких нарахування проводяться

протягом 12 місяців.

Відсутність будинкових приладів обліку споживання енергоносіїв призводить до значних розбіжностей (30-40%) між встановленою нормою споживання теплової енергії та фактичним її споживанням.

«Одне із завдань київської влади – найближчим часом запустити в роботу програму із забезпечення лічильниками малозабезпечених верств населення. Також у нас є попередні напрацювання за програмою кредитування встановлення приладів обліку для киян. Це дійсно дозволяє економити гроші. Тому ми усвідомлюємо необхідність цієї програми і будемо її реалізовувати», – сказав О.ПОПОВ.

Згідно з поясненнями фахівців, розрахунки за послуги з централізованого опалення у

будинках, обладнаних приладами теплової енергії, проводяться тільки в опалювальний період. Тобто у вказаних будинках на розмір плати за послуги з централізованого опалення впливає кількість спожитої теплової енергії у відповідному місяці (показання будинкових засобів обліку теплової енергії у кожному місяці опалювального сезону різні) та тариф за 1Гкал теплової енергії.

В КМДА зазначають, що для переходу на розрахунки зі споживачами за послуги з централізованого опалення за показаннями будинкових лічильників теплової енергії переважна кількість житлових організацій забезпечила проведення у літній період відповідних перерахунків, повернувши громадянам кошти, нараховані за центральне опалення після завершення минулого опалювального сезону 2010-2011рр. Це було відображено у рахунках на сплату житлово-комунальних послуг за липень-жовтень 2011

року.

У разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії, плата за послуги з централізованого опалення стягується згідно з установленими нормативами споживання за тарифом на вказану послугу, встановленого за 1 кв. метр опалюваної площі квартири протягом року.

Розрахунок такого тарифу здійснюється, виходячи з вартості 1Гкал, що визначається НКРЕЕ, та кількості теплової енергії, необхідної для обігріву 1кв.м житла в рік (для Києва 0,147 Гкал). При цьому, для визначення місячного тарифу на послуги з централізованого опалення, визначену норму споживання теплової енергії необхідно розділити на 12

місяців.

Довідково.

Сьогодні житловий фонд столиці налічує 10600 житлових будинків, у яких

встановлено приладів обліку теплової енергії: 2539 – на опалення, 2276 –

на гаряче водопостачання та 1154 – загальних (ЦО+ГВП).

Для повного оснащення житлового фонду теплолічильниками необхідно

встановити понад 15 тис. приладів обліку на інженерних вводах житлових

будинків. Зокрема, 6967 од. – на опалення, 6255 од. – на гаряче

водопостачання та 2163 од. – загальних (ЦО+ГВП).