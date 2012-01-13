Дерева від солі та реагентів захищатимуть плівкою

Київ. 13 січня. УНІАН. Київські дерева укриватимуть плівкою, щоб уберегти від солі та

реагентів, які комунальні служби використовують взимку.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, з метою відновлення та збагачення зелених зон столиці, КО «Київзеленбуд» почав застосування новітніх підходів і технологій до висадження і збереження насаджень, а також з облаштування парків та скверів.

Як зазначив директор «Київзеленбуду» Микола НАЗАРЕНКО, протягом минулого року та на початку 2012-го погодні умови були дуже сприятливі для висадження у Києві зелених насаджень. В резудльтаті, минулого року висаджено понад 13 тис. дерев. При цьому, як звернув увагу М. НАЗАРЕНКО, застосувалась нова технологія висадки дерев: повне очищення лунки і наповнення її свіжим субстратом. “Так ми розраховуємо уберегти насадження від несприятливих чинників середовища та значно подовжити їхній вік», –

Пояснив він

Проте зараз, за словами М. НАЗАРЕНКА, найбільш актуальною є тема збереження

дерев від хімічних реагентів, які використовуються взимку для посипання доріг і тротуарів.

«Цієї зими ми застосовуємо абсолютно нову для столиці технологію: дерева ми вкриваємо плівкою, що дозволить уберегти зелені насадження від потрапляння солі до кореневища», – повідомив керівник компанії.

Як поінформував М. НАЗАРЕНКО, у планах підприємства – повністю відновити зелені зони бульвару Лесі Українки.

«Цей бульвар дуже важко уявити без красунь тополь. Крім того, це дуже корисні дерева, адже вони дають багато кисню і забирають шкідливий вуглекислий газ від машин. Але у багатьох мешканців, на жаль, пух з тополь викликає досить сильну алергію, тож ми висаджуватимемо такі дерева, які практично не дають пуху», – зауважив М.НАЗАРЕНКО.

Разом з тим, «Київзеленбуд» також планує практикувати новий підхід до роботи столичних парків.

«Більшість тих скверів і парків, які ми будемо реконструювати, ми плануємо огороджувати і закривати на ніч для їхнього догляду. Адже вранці парк має зустріти людей уже прибраним і охайним, а надвечір він повинен закриватися, щоб можна було його причепурити для відвідування наступного дня. Тож ми будемо переходити саме на такий принцип роботи», – поінформував М.НАЗАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у 5 червні 2007 р. КО "Київзеленбуд" за дорученням Постійної комісії Київради з питань екологічної політики напрацював Правила відвідування міських парків, згідно з якими пропонувалося, зокрема, вести обмеження щодо відвідування міських парків і скверів.

Відповідно до напрацьованого документу, "Київзеленбуд" пропонував в огороджених паркових зонах загального користування ввести режим роботи (відвідування) з 1 жовтня по 1 квітня - з 8.00 до 22.00, в інший період року - з 7.00 до 24.00. Крім того, пропонувалось в період з 25 березня по 1 травня надавати можливість закривати взагалі парки й сквери для відвідування “на просушування”, наприклад, при розмитих дорогах тощо.

Тодішній керівник компанії Валентин ДІДЕНКО пояснив, що правила не мають на меті ніяким чином обмежити права відпочиваючих, а лише спрямовані на збереження зелених зон. Документ мав бути погоджений Київрадою.