Дерева від солі та реагентів захищатимуть плівкою
На бульварі Лесі Українки висадять тополі
Київ. 13 січня. УНІАН. Київські дерева укриватимуть плівкою, щоб уберегти від солі та
реагентів, які комунальні служби використовують взимку.
Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, з метою відновлення та збагачення зелених зон столиці, КО «Київзеленбуд» почав застосування новітніх підходів і технологій до висадження і збереження насаджень, а також з облаштування парків та скверів.
Як зазначив директор «Київзеленбуду» Микола НАЗАРЕНКО, протягом минулого року та на початку 2012-го погодні умови були дуже сприятливі для висадження у Києві зелених насаджень. В резудльтаті, минулого року висаджено понад 13 тис. дерев. При цьому, як звернув увагу М. НАЗАРЕНКО, застосувалась нова технологія висадки дерев: повне очищення лунки і наповнення її свіжим субстратом. “Так ми розраховуємо уберегти насадження від несприятливих чинників середовища та значно подовжити їхній вік», –
Пояснив він
Проте зараз, за словами М. НАЗАРЕНКА, найбільш актуальною є тема збереження
дерев від хімічних реагентів, які використовуються взимку для посипання доріг і тротуарів.
«Цієї зими ми застосовуємо абсолютно нову для столиці технологію: дерева ми вкриваємо плівкою, що дозволить уберегти зелені насадження від потрапляння солі до кореневища», – повідомив керівник компанії.
Як поінформував М. НАЗАРЕНКО, у планах підприємства – повністю відновити зелені зони бульвару Лесі Українки.
«Цей бульвар дуже важко уявити без красунь тополь. Крім того, це дуже корисні дерева, адже вони дають багато кисню і забирають шкідливий вуглекислий газ від машин. Але у багатьох мешканців, на жаль, пух з тополь викликає досить сильну алергію, тож ми висаджуватимемо такі дерева, які практично не дають пуху», – зауважив М.НАЗАРЕНКО.
Разом з тим, «Київзеленбуд» також планує практикувати новий підхід до роботи столичних парків.
«Більшість тих скверів і парків, які ми будемо реконструювати, ми плануємо огороджувати і закривати на ніч для їхнього догляду. Адже вранці парк має зустріти людей уже прибраним і охайним, а надвечір він повинен закриватися, щоб можна було його причепурити для відвідування наступного дня. Тож ми будемо переходити саме на такий принцип роботи», – поінформував М.НАЗАРЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, у 5 червні 2007 р. КО "Київзеленбуд" за дорученням Постійної комісії Київради з питань екологічної політики напрацював Правила відвідування міських парків, згідно з якими пропонувалося, зокрема, вести обмеження щодо відвідування міських парків і скверів.
Відповідно до напрацьованого документу, "Київзеленбуд" пропонував в огороджених паркових зонах загального користування ввести режим роботи (відвідування) з 1 жовтня по 1 квітня - з 8.00 до 22.00, в інший період року - з 7.00 до 24.00. Крім того, пропонувалось в період з 25 березня по 1 травня надавати можливість закривати взагалі парки й сквери для відвідування “на просушування”, наприклад, при розмитих дорогах тощо.
Тодішній керівник компанії Валентин ДІДЕНКО пояснив, що правила не мають на меті ніяким чином обмежити права відпочиваючих, а лише спрямовані на збереження зелених зон. Документ мав бути погоджений Київрадою.