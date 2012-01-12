27 січня оголосять переможця конкурсу «Дніпровські перлини»

Київ. 12 січня. УНІАН. Сьогодні завершується закрите он-лайн голосування міжнародного журі конкурсу «Дніпровські перлини», метою якого є вибір кращої концепції збереження та розвитку Київських островів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Журі конкурсу обиратиме переможця із 48 конкурсних проектів, які надійшли із 23 країн світу. Участь у конкурсі взяли автори та авторські колективи з України, Франції, Бельгії, Іспанії, Італії, Великої Британії, США, Росії та інших країн світу.

Переможця конкурсу визначить міжнародне журі, до складу якого увійшли фахівці із України, Німеччини, Нідерландів та Швейцарії. Автор кращого проекту отримає першу премію розміром 160 тис. грн., друга та третя премія складатимуть 40 тис. грн. кожна. Результати конкурсу будуть оголошені під час урочистої Церемонії нагородження, яка відбудеться 27 січня.

Як запевнив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, міською владою було проведено прозорий конкурс, у якому взяли участь міжнародні фахівці та представили розробки світового рівня.

«Проведення міжнародних конкурсів із залученням фахівців світового рівня надає можливість Києву отримати концепцію розвитку Дніпровських територій, яка відповідатиме сучасним тенденціям містобудівної політики та збереженню екологічної складової. Ми отримаємо можливість створити у місті унікальну рекреаційну територію, яка стане магнітом для туристів, центром дозвілля та спорту”, - сказав він.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, до концепції було поставлено чіткі вимоги: збереження унікальної київської природи, екологічність, розвиток туризму та доступність. “У світі багато прикладів, коли на охоронних територіях облаштовують місця для цивілізованого відпочинку», – зазначив посадовець.

Він нагадав, що у 2004 році рішенням Київради було створено регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови», а в 2007 році Держуправлінням екології затверджено «Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови». Як зазначив Р.КРАМАРЕНКО, це основоположний державний документ, у якому визначено регламент охорони і користування островами і урочищами в межах Києва.

«Документ прописує в межі заповідників, зони регульованої рекреації та зони стаціонарної рекреації. Концепція благоустрою має відповідати вимогам цього документу», – наголосив він.

Заступник голови КМДА також зазначив, що автору або авторському колективу, який одержить першу премію, буде надано перевагу для подальшої розробки та реалізації проекту за домовленістю із замовником.

Розробка концепції розвитку Дніпровських островів відбувається на виконання ініціативи «Дніпровська перлина» Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Стратегією визначено впорядкування та розвиток прибережної території як пріоритет роботи міської влади. Згідно положень Стратегії, концепція має враховувати як екологічну унікальність, рекреаційний потенціал, так і економічну привабливість окремих Дніпровських територій. Об’єктами розробки концепції є низка відокремлених Київських островів у руслі Дніпра, основу яких складає 37 островів та їхні частини. Найбільші з них: Великий, Муромець, Труханів, Долобецький, Венеціанський, Жуків, Козачий та Ольгин (Ольжин).

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2012 році у ході пленарного засідання Київради голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис МОСКАЛЬ закликав Головне управління містобудування та архітектури оприлюднити умови міжнародного відкритого містобудівного конкурсу «Концепція збереження та розвитку київських островів».

“Мене як голову екологічної комісії непокоїть майбутнє каскаду дніпровських островів, більшість з яких мають статус природно-заповідного фонду. Тому я наполягаю на оприлюдненні умов конкурсу», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

За його словами, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті конкурсу, до участі у ньому допускаються архітектори, містобудівельники, ландшафтні архітектори та дизайнери.

«Екологи нарікають на неможливість ознайомитися з умовами цього містобудівного конкурсу. Вони занепокоєні, що його проведення може стати першим кроком до забудови столичних островів», - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат додав, що на частині островів розміщені заказники «Острів Жуків», «Острови Ольжин та Козачий», «Муромець-Лопуховатий» та «Урочище Бобровня».

Д.МОСКАЛЬ нагадав, що згідно із чинним законодавством, на землях природно-заповідного фонду заборонені будь-які види господарської діяльності, які можуть пошкодити природні комплекси.

Раніше екологи заявляли, що оголошений столичною владою конкурс на кращу концепцію “збереження та розвитку” київських островів має на меті забудову цих рекреаційних зон.