З березня тарифи на зовнішню рекламу зростуть десь на 20%

Київ. 12 січня. УНІАН. У Києві з 1 березня 2012 року тарифи на розміщення зовнішньої реклами для операторів зростуть у середньому на 20%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра ПУЗАНОВА.

За його словами, влада столиці домовилася з операторами рекламного ринку щодо тарифів на розміщення зовнішньої реклами та правил розташування у місті рекламних носіїв.

Сьогодні О.ПУЗАНОВ провів робочу зустріч із представниками компаній-операторів зовнішньої реклами. У ході зустрічі було обговорено проект Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві та нові тарифи на розміщення конструкцій.

Як зазначається у повідомленні, прислухавшись до зауважень підприємців стосовно суттєвого зменшення їхніх доходів у січні та лютому, міська влада погодилася на введення нових тарифів на розміщення зовнішньої реклами з 1 березня 2012 року, а не з 1 січня, як планувалося, в середньому тарифи зростуть на 20%. Винятком стане плата за розміщення лайтпостерів – вона збільшиться на 25%.

Водночас в КМДА не виключають, що з 1 вересня після обговорення із представниками ринку тарифи будуть ще раз переглянуті.

«Рекламні компанії кожен рік збільшують плату для своїх клієнтів на величину медіаінфляції. Натомість київська влада у 2009 році суттєво зменшила тарифи для операторів і три роки не корегувала їх. Плату за місця необхідно привести до ринкових реалій», – підкреслив О.ПУЗАНОВ.

Правила розташування рекламних конструкцій у Києві також будуть змінені.

«Нашою метою є створення у столиці неагресивного, комфортного для киян середовища, у якому реклама не заважає мешканцям, а прикрашає місто», – сказав заступник голови КМДА.

Згідно із проектом Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті, планується ввести чотири зони розміщення рекламних об’єктів.

Зокрема, у нульовій зоні (до якої увійдуть буферні території архітектурно-історичних заповідників, об’єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, пам’ятки історії та архітектури, а також прилегла до них забудова, ландшафтні парки та адміністративний центр міста) буде заборонено розміщення будь-яких рекламних засобів.

При обговоренні документу міська влада також дослухалася до пропозицій підприємців стосовно зонування територій розміщення носіїв.

Як повідомляв УНІАН, проект Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві розміщено на сайті kmv.gov.ua для обговорення громадськістю. Зауваження та пропозиції до нього приймаються до 23 січня. Планується, що 26 січня документ буде винесено на розгляд депутатів Київської міської ради.