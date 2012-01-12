У Палаці «Україна» виконають реп про Януковича

Київ. 12 січня. УНІАН. 9 лютого в Національному палаці «Україна» відбудеться літературний вечір «Громадянин поет», на якому актор Михайло ЄФРЕМОВ декламуватиме вірші московського поета Дмитра БИКОВА, присвячені актуальним подіям політичного і громадського життя.

За інформацією журналу Weekly.ua, один із творів буде присвячений обвинувальному вироку Юлії ТИМОШЕНКО. Це реп на вірші Д.БИКОВА і музику Васі ОБЛОМОВА (автора шлягера «Їду до Магадана»). У стилізованому під Гоголя тексті Президент Віктор ЯНУКОВИЧ постає в образі козака, Ю.ТИМОШЕНКО - відьми, а Володимир ПУТІН - Вія.

В ексклюзивному інтерв`ю Weekly.ua поет Д.БИКОВ заявив, що те, що відбувається в Україні, «нагадує погані анекдоти».

«Видно звуження політичного поля, деградація більшості політиків, жахлива національна і соціальна демагогія. А на простому рівні, рівні українських чиновників, помітно серйозне падіння інтелекту, причому що торкнулося всього - від літератури до телебачення», - пояснив Д.БИКОВ.

Це перша гастроль М.ЄФРЕМОВА і поета Д.БИКОВА з програмою «Громадянин поет» за межами Росії. Ціни на квитки доходять до 1800 грн.

Проект «Громадянин поет» існує з лютого минулого року. Кожен понеділок в Інтернеті з`являється новий вірш Д.БИКОВА, який декламує М.ЄФРЕМОВ.