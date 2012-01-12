Кличко заявляє про необхідність двотурового обрання мерів

Київ. 12 січня. УНІАН. Лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО заявляє про необхідність введення законодавчої норми про обрання мерів міст у два тури.

Про це В.КЛИЧКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я неодноразово говорив, що братиму участь у виборах мера Києва. Однак, по-перше, потрібно визначитися, коли проходитимуть вибори мера Києва, а по-друге, необхідно прийняти закон про проведення виборів міського голови у два тури", - сказав В.КЛИЧКО.

За його словами, у даний час Київ став містом, в якому не існує місцевого самоврядування. "Мер де-юре існує, а де-факто - ні, і ніхто не знає, де він знаходиться. І таке відчуття, що нікому до цього справи немає. Для того, щоб ситуація не повторилася, ми пропонуємо провести закон про вибори мера Києва у два тури", - підкреслив лідер партії УДАР.

Крім того, В.КЛИЧКО заявив про необхідність на законодавчому рівні "повернути" міському голові усі повноваження. "Мер Києва не повинен бути англійською королевою. Кияни делегують меру обстоювати їх права, і без повноважень обстоювати їх права він не може. Об`єднання посад голови КМДА і мера необхідне", - додав він.

Лідер партії УДАР вважає, що вибори мера Києва мають відбутися або весною, або восени одночасно з виборами до Верховної Ради України.