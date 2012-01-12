Громадське обговорення проекту Генплану триватиме до березня
13:24, 12 січня 2012Київ
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Експозиція - в Будинку архітектора
Київ. 12 січня. УНІАН. Громадське обговорення проекту Генерального плану столиці триватиме до березня 2012 року.
Про це повідомляє Інститут Генплану м.Києва.
Експозиція проекту розміщена в Будинку архітектора (вул. Б. Грінченка, 7), матеріали – на веб-сайтах www.kga.gov.ua і www.kievgenplan.grad.gov.ua.
Для обговорення у соціальній мережі Facebook створено сторінку «Генеральний план Києва».
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