Громадське обговорення проекту Генплану триватиме до березня

Експозиція - в Будинку архітектора

Київ. 12 січня. УНІАН. Громадське обговорення проекту Генерального плану столиці триватиме до березня 2012 року. Про це повідомляє Інститут Генплану м.Києва. Експозиція проекту розміщена в Будинку архітектора (вул. Б. Грінченка, 7), матеріали – на веб-сайтах www.kga.gov.ua і www.kievgenplan.grad.gov.ua. Для обговорення у соціальній мережі Facebook створено сторінку «Генеральний план Києва».

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