Київводоканал застосував нову систему повірки лічильників

Київ. 12 січня. УНІАН. У ПАТ «АК Київводоканал» введено в роботу нову лінію автоматизованої повірочної системи, на які за допомогою комп’ютерної програми достеменно визначається відповідність лічильників встановленим державним стандартам.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, нове устаткування відкрив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Як відзначають в Київводоканалі, нова система не лише кардинально покращить точність повірки, але й дозволить киянам економити час та гроші. Так, повірка лічильників на

новому обладнанні триває не більше 10 хвилин, раніше цей процес тривав близько години.

«Для мене особисто важливо, щоб питання енергозбереження та ефективного використання природних ресурсів, а отже й економії коштів, вирішувалось не лише для міста в цілому, а й безпосередньо для кожного киянина. Сьогодні ми зробили крок, який дозволяє мешканцям економити власні кошти, сплачуючи виключно за отримані послуги. Дуже важливо, щоб наші комунальні підприємства могли надавати максимально якісні і дешеві послуги для киян», – підкреслив О.ПОПОВ.

Голова КМДА також наголосив, що введення в експлуатацію нової автоматизованої системи повірки лічильників – це один з елементів роботи влади міста з реалізації Стратегії розвитку Києва.

«Одна з ініціатив нашої Стратегії – «Першокласна інфраструктура» – передбачає серед іншого й комплексну модернізацію водоканалізаційного господарства. Місто зацікавлене в підвищенні якості послуг, які отримують кияни. До речі, саме городяни стали ініціаторами появи розділу енергоефективності в проекті Стратегії, запропонувавши шляхи покращення галузі. Це означає, що мешканці переймаються проблемами економії енергії та природних ресурсів, у тому числі й води», – сказав очільник міськадміністрації.

Нова автоматизована система повірки лічильників замінить установки, що повіряють обладнання об’ємним методом (передбачає ручну обробку проведених вимірювань). Вони давно застаріли і не відповідають метрологічним вимогам, прийнятим в Європі та нещодавно ратифікованим в Україні.

Як зазначив під час презентації автоматизованої установки директор розрахункового департаменту «Київводоканалу» Віорел ХАНКЕВИЧ, це перше оновлення матеріальної бази підприємства за останні 6 років.

«Ми бачимо реальну підтримку міської влади, і це дійсно дає результати. Сьогодні ми можемо запропонувати послуги повірки лічильників води не тільки киянам, але й юридичним особам та мешканцям з будь-якого регіону України», – запевнив В.ХАНКЕВИЧ.

Як зазначають в Київводоканалі, повірка, тобто визначення точності лічильників, є обов’язковою, адже за законом застосування неповіреного обладнання як засобу вимірювання – заборонено. На даний час ПАТ «АК «Київводоканал» обслуговує близько 16 тис. 500 лічильників, встановлених на прибудинкових мережах Києва.