У 2012 році Київ очікує $4 млрд іноземних інвестицій

Київ. 12 січня. УНІАН. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Києва у 2011 році склав $2,9 млрд., тобто у 1,6 рази більше всього бюджету столиці або шосту частину від всеукраїнського показника.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, за словами заступника голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКА, це найкращий результат за підсумками року серед усіх міст України.

Він зазначив, що економічне зростання як в Україні, так і в столиці, яке розпочалося після глобальної фінансово-економічної кризи, поступово набуває рис стійкого відновлення, компенсуючи втрачений у 2008-2009 роках потенціал.

«Нестабільність економічної та політичної ситуації в країні звичайно впливає на рівень довіри до неї іноземних інвесторів. Це відображається на обсягах залучення прямих іноземних інвестицій в економіку. Їхній приріст у 2009 році дещо сповільнився, однак минулого року нам вдалося його повернутися до докризових показників. За попередніми оцінками у 2012 році ми отримаємо близько $4 млрд.”, - заявив Р.КРАМАРЕНКО.

Водночас, за словами голови КМДА Олександра ПОПОВА, це ще не той результат, який мав би задовольнити столицю України. Адже інвестиційний потенціал міста не розкритий навіть на половину. Тоді як іноземні інвестиції можуть не лише пожвавити київську економіку, але й вирішити чимало соціальних питань міста, як то розвиток транспортної галузі, зокрема, будівництво метрополітену, дорожньо-транспортних вузлів, спорудження медичних та освітніх закладів, створення нових робочих місць.

«Київ швидко відновлюється після кризи. Досі це відбувалося, здебільшого, завдяки розвитку внутрішнього ринку, активізації будівельної та інвестиційної діяльності. Однак з прийняттям Стратегії розвитку Києва до 2025 року ми маємо всі підстави очікувати стрімкого пожвавлення інвестиційного ринку. Нині інвестор, коли приходить у

столицю, чітко знає чого очікувати і на що можна розраховувати, він може це прочитати в нашій Стратегії. А вона доступна усім і абсолютно прозора. Завдання ж міської влади – завоювати репутацію надійного, відповідального партнера бізнесу і вірного слуги громади», – зазначив О.ПОПОВ.