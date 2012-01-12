П’ята частина малих підприємств України працює у Києві

12:38, 12 січня 2012
Київ
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Більшість з них - у торгівлі

Київ. 12 січня. УНІАН. Показник кількості малих підприємств у Києві є одним з найбільших в Україні та становить 250 підприємств на 10 тис. населення при середньому

показнику в Україні – 63.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, з 2 мільйонів зайнятих працівників малих підприємств в Україні в цілому, 20% працює саме у столиці, при цьому на них припадає третина реалізованої продукції у країні.

Більшість малих підприємств міста працюють у торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 51,2%, 19,7% підприємців займаються операціями із нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям.

За інформацією Р.КРАМАРЕНКА, на 10 тисяч населення України припадає всього 63 малі підприємства, у той час як у країнах Європи цей показник у п’ять-десять разів більший. Як приклад він навів Францію, де частка малого та середнього бізнесу у ВВП становить 50%, тоді як в Україні реальний внесок таких підприємств в економіку не перевищує 15%. Він зазначив, що У Києві ситуація набагато краща, ніж загалом у країні: “Так, тільки фізичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності у нас працює більше 200 тис. Це населення, яке не тільки самостійно забезпечило себе роботою, але і є джерелом наповнення міського бюджету».

Р. КРАМАРЕНКО наголосив, що для стимулювання та розвитку підприємництва у Києві

працює міська програма фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу, та за рахунок міського бюджету сплачується 75% відсоткової ставки за кредитами, взятими на розвиток та модернізацію підприємництва. Завдяки цій програмі столичні підприємці мають змогу розширювати свої підприємства та щороку створювати близько 500 нових робочих місць.

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