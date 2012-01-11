В місті зареєстровано 8 випадків підозри захворювання на кір

Київ. 11 січня. УНІАН. За оперативними даними з початку року станом на 10 січня у м. Києві зареєстровано 8 випадків підозри захворювання на кір, з яких 1 - за останню добу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, на адміністративних територіях країни загалом зареєстровано за цей період 390 випадків підозри захворювання на кір (49 за останню добу).

Найбільша кількість випадків зафіксована у західних регіонах, а саме у: Львівській області – 162 (22 за останню добу); Івано-Франківській області – 116 (9 за останню добу); Рівненській області – 27 (3 за останню добу).

Держсанепідслужбою України з метою недопущення розповсюдження кору проводиться повний об’єм протиепідемічних заходів.