Київ сплатив понад $14 млн. відсотків за єврооблігаціями

Київ. 11 січня. УНІАН. Влада Києва сплатила 14,0625 млн. дол. відсотків за єврооблігаціями 2011 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби банку «Хрещатик», який виступив платіжним агентом за цією позикою.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Київ випустив єврооблігації на загальну суму 300 млн. дол. під 9,375% річних і строком на 5 років. Лід-менеджерами випуску виступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Лондонський філіал Deutsche Bank AG, LLC VEB Capital і VTB Capital PLC і ПАТ «КБ «Хрещатік».

На сьогодні в обігу також знаходяться випуски євробондів столичної влади: випущені у жовтні 2005 р. на суму 250 млн. дол. під 8% річних, лід-менеджери - CitіGroup і Credit Suisse; випущені у листопаді 2007 р. на суму 250 млн. дол. під 8,25% річних, лід-менеджери - Citі, Credit Suisse, Deutsche Bank і UBS.