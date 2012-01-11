Затверджено перелік вулиць Дарницького району для ремонту

Київ. 11 січня. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про виконання капітального ремонту доріг у Дарницькому районі.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на документ, першочергово ремонтуватимуть дороги в мікрорайонах малоповерхової забудови. Зокрема, у мікрорайоні Бортничі відремонтують 18 вулиць згідно із затвердженим переліком:

вул. Крилова, вул. Левадна, вул. Садова, вул. Франка, вул. Фрунзе, вул. Червоноармійська,

вул. Березнева, вул. Джерельна, вул. Крута, вул. Кринична, вул. Вишнева, вул. Лермонтова, вул. Толстого, вул. К.Маркса, вул. Нижній Вал, вул. Липова, вул. 1-го Травня, вул. Демидівська.

Крім того, у Бортничах будуть відремонтовані такі провулки: пров. Левадний,

пров. Садовий, пров. Суворова, пров. Франка, пров. Березневий, пров. Тупіковий,

пров. Тургенєва, пров. Гоголя, пров. Бортницький, пров. Лермонтова, пров. Дружби,

пров. Крилова, пров. Шевченка.

А у мікрорайоні Осокорки буде проведений капітальний ремонт вулиць: Маслівка, Підлипка, Ареф’єва, Завальна, Зарічна, Колекторна, а також відрізка дороги від вул. Дніпровська Набережна до пров. Чавдар.