15-30 січня працюватиме виставка робіт Анни Дубової

Київ. 11 січня. УНІАН. З 15 до 30 січня у Музеї видатних діячів української культури (музей Лесі Українки), на вул. Саксаганського, 97, працюватиме виставка робіт жудожниці Анни ДУБОВОЇ, присвячена творчості Лесі Українки.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, А.ДУБОВА у живописі працює в стилі реалізму, володіє технікою класичного академічного письма. Для вдосконалення свого професійного рівня робить копії з оригіналів робіт таких відомих майстрів як Василь Кричевський, Володи́мир Орловський, Михайло Божий і Олег Мелехов. Над копіями працює в Національному музеї України.

Художниця вільно володіє технікою олії, акварелі, захоплюється технікою офорту, гравюри та літографії. Робить ексклюзивні вітражі та розпис одягу. Роботи художниці знаходяться в приватних колекціях України, Росії, Великобританії, Китаю, Арабських Еміратів, Казахстану.