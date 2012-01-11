12 січня о 15.00 у Музеї видатних діячів української культури (музей Лесі Українки), вул. Саксаганського, 97, відбудеться відкриття виставки художніх робіт Анни Дубової. Експозиція присвячена творчості Лесі Українки.

А.Дубова у живописі працює в стилі реалізму, володіє технікою класичного академічного письма. Для вдосконалення свого професійного рівня робить копії з оригіналів робіт таких відомих майстрів як

Кричевський, Орловський, Божий і Мелехов. Над копіями працює в Національному музеї України.

Художниця вільно володіє технікою олії, акварелі, захоплюється технікою офорту, гравюри та літографії. Робить ексклюзивні вітражі та розпис одягу. Роботи художниці знаходяться в приватних колекціях України, Росії, Великобританії, Китаю, Арабських Еміратів, Казахстану.

Експозицію можна буде відвідати з 15 до 30 січня.