Презентація нового обладнання ПАТ «АК «Київводоканал»

12 січня о 10.30 за участі голови КМДА Олександра Попова в приміщенні розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» відбудеться введення в експлуатацію сучасної автоматизованої системи повірки лічильників.

Нова система повірки лічильників замінить установки, що тестують обладнання об’ємним методом. Це дозволить киянам економити час та гроші при встановленні лічильників води у помешканнях, зокрема на їх повірці.

Адреса проведення: вул. Електротехнічна, 16 (розрахунковий департамент ПАТ «АК «Київводоканал»)

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