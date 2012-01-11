Круглий стіл щодо проблеми алко- і наркозалежності у дітей та підлітків

12 січня об 11.00 відбудеться круглий стіл на тему «Проблеми алко- і наркозалежності у дітей та підлітків. Зрозуміти. Підтримати. Врятувати». Запрошені: перший заступник начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Валентина Залеська, головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров`я за спеціальністю «Токсикологія» Борис Шейман, головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров`я за спеціальністю «Наркологія» Володимир Ярий, головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги Анатолій

Вершигора, головний лікар КМЦ «Здоров`я» Отто Стойка, заступник головного лікаря дитячої клінічної лікарні №7 Ольга Герасимчук.

Йтиметься про медичні, соціальні та психологічні аспекти виникнення алкогольної та наркотичної залежності у дітей і підлітків. Фахівці нададуть практичні поради родинам, зорієнтують дітей та батьків, куди звертатися по допомогу і підтримку.

Адреса проведення: ІА «Укрінформ» (вул. Богдана Хмельницького, 8/16)/

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