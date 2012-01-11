Метро на Троєщину будуватимуть потужностями київських підприємств

Київ. 11 січня. УНІАН. Четверта гілка київського метрополітену, яка забезпечить підземним сполученням найбільший житловий масив столиці, будуватиметься за схемою державно-приватного партнерства.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, розпорядження про включення зазначеного проекту до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Це буде прецедент фінансування такого масштабного інфраструктурного проекту із залученням інвестора не лише для Києва, а й для України взагалі. Будувати четверту гілку метро ми будемо за схемою державно-приватного партнерства – найближчим часом відбудеться конкурс, і вже цього року ми зможемо приступити до реалізації проекту», – прокоментував О.ПОПОВ.

За його словами, замовником підготовчих робіт з реалізації проекту стане комунальне підприємство «Київсистемоменеджмент». А до безпосереднього будівництва четвертої гілки підземки активно долучатимуться саме столичні підприємства – як виробники будматеріалів, так і підрядні організації.

«Будівництво такого масштабного інфраструктурного об’єкту не лише суттєво покращить транспортну ситуацію в нашому місті, але і обов’язково стане потужним поштовхом для розвитку економіки столиці. Вірогідно інвестор, який долучиться до реалізації проекту, буде іноземним, однак будувати намагатимемося максимально власними силами, віддаючи перевагу найякіснішим будматеріалам та послугам саме київських підприємств», – запевнив О.ПОПОВ.

Голова КМДА також зазначив, що проекти ділянок Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, а також будівництво I черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина-Осокорки від вул. Милославська до станції метрополітену «Лівобережна» з електродепо «Троєщина» уже розроблено та затверджено сесією Київради. Зараз тривають проектні та підготовчі роботи.