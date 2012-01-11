Під куполом дзвіниці київської Лаври знайшли золотого янгола

Київ. 11 січня. УНІАН. На Лаврській дзвіниці випадково знайшли приховану фігуру янгола, яку не бачили з кінця XVIII століття.

Під час реставрації дзвіниці Києво-Печерської Лаври в грудні 2011 року робітники випадково виявили під її куполом фігуру позолоченого янгола, якого досі ніхто не бачив.

60-сантиметрова фігура янгола, вкрита сусальним золотом, була розташована в стінній ніші під самим куполом, на північно-східній стороні, зверненій убік Успенського собору, пише "Комсомольська правда в Україні".

"Ми думаємо, що це прихований від людських очей духовний оберіг Лаври і всього Києва. Не даремно він звернений у бік головного соборного храму Києво-Печерської Лаври", - вважають в історико-культурному заповіднику.

Цікаво, що про існування унікальної фігури кінця XVIII століття було відомо лише з архівних документів - раніше її не бачили.

Найближчим часом янгола-охоронця відреставрують. Утім, відвідувачі заповідника навряд чи зможуть його побачити, оскільки він розташований в недоступному для екскурсій місці.

Зазначимо, що реставрація знаменитої 96-метрової дзвіниці триває вже близько року і наближається до завершення.

ТСН