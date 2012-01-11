У Києві встановили мораторій на рекламу

Київ. 11 січня. УНІАН. У Києві встановлено мораторій на розміщення деяких видів зовнішньої реклами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на відповідне розпорядження .

Згідно з цим документом, прийом заяв про надання відповідних дозволів тимчасово припинено до 1 серпня 2012 року.

«Київ, як приймаюче місто, взяв на себе певні зобов’язання щодо проведення чемпіонату Євро-2012. Тож першочергово, з метою регулювання зовнішньої реклами у столиці, а також відповідно до вимог УЄФА, київська влада запровадила мораторій на встановлення зовнішньої реклами», – пояснив запровадження обмежень заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

При цьому, згідно з розпорядженням, мораторій не розповсюджується на такі види конструкцій, як: тумби, об’ємно-просторові конструкції, що стоять окремо, рекламні вивіски та написи на будівлях. Інші засоби, зокрема щити та лайтбокси, підпадають під дію мораторію.

О.ПУЗАНОВ також зауважив, що КМДА не рекомендує операторам зовнішньої реклами встановлювати ці засоби протягом дії мораторію, навіть якщо вони раніше отримали необхідні дозволи. Плата за користування місцями протягом цього часу нараховуватися не буде.

Засобом боротьби із незаконними рекламними носіями, як і раніше, залишиться демонтаж, підкреслили в КМДА.

Так, упродовж 2011 року комунальне підприємство «Київреклама» демонтувало 805 рекламних засобів, що були встановлені незаконно. Лише у грудні було демонтовано 109 рекламних носіїв.

Найбільшу кількість серед демонтованих засобів склали вивіски: протягом року було демонтовано 437 вивісок (протягом грудня – 73). Це пояснюється тим, що на вивіски припадає 70% зовнішньої реклами, яка встановлена без дозволів.

За даними КП «Київреклама», загалом у Києві близько 1 тис. 900 рекламних засобів не мають дозвільної документації, зазначається в повідомленні.