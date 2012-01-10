Попереджено незаконну передачу 114 га земель у Києво-Святошині

Київ. 10 січня. УНІАН. Прокуратурою Київської області попереджено незаконне вилучення та передачу у власність земель лісогосподарського призначення площею 114 га в Києво-Святошинському районі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Так, за результатами розгляду касаційної скарги прокуратури Київської області Вищим господарським судом України скасовано рішення суду апеляційної інстанції, яким визнано право Гореницької сільської ради розпоряджатися зазначеними лісовими ділянками для житлової забудови, та залишено в силі рішення суду першої інстанції, яким у позові вказаної сільської ради відмовлено.