У Києві ліквідовано конвертаційний центр

Київ. 10 січня. УНІАН. Співробітники головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва виявили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, діяльність центру була спрямована на надання послуг суб`єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Загальний обіг коштів центру за час протиправної діяльності склав понад 300 млн. грн.

Під час реалізації оперативних матеріалів загалом було проведено 5 обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру, з яких вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та 16 тис. дол.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. За попереднім аналізом вилучених бухгалтерських документів та в результаті відпрацювання контрагентів конвертаційного центру планується додатково стягнути понад 18 млн. гривень несплачених податків.

Ведеться слідство.