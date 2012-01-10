На будівництво депо в Дарниці в 2011 р. направили 80 млн. грн.
16:29, 10 січня 2012Київ
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Обслуговуватиме міжрегіональні поїзди
Київ. 10 січня. УНІАН. На будівництво депо з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів Hyundai на станції Дарниця в 2011 році було направлено 79,7 млн. грн.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує навесні 2012 років ввести в експлуатацію на станції Дарниця в Києві сучасний високотехнологічний центр (депо) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів Hyundai.
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