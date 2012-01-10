Затверджено план реформування медицини Києва

Київ. 10 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ погодив план-графік проведення в столиці експерименту з реформування системи охорони здоров‘я на 2011-2014 роки.

Як повідомляє прес-служба КМДА, очікується, що реалізація запланованих заходів приведе медичноу галузі столиці до європейських норм і стандартів.

Також розроблено проект Програми основних напрямків розвитку галузі «Охорона здоров’я» Києва до 2025 року, до якої включена Програма зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів комунальної власності на 2011-2025 роки. Зазначена Програма є складовою частиною Стратегії розвитку міста

Києва до 2025 року.

Так, зокрема, з метою створення чіткої системи забезпечення спеціалізованою акушерсько-гінекологічною допомогою дітей та підлітків міста Києва, збереження їх репродуктивного здоров’я, підготовки до материнства, впровадження статевого виховання і підвищення рівня статевої культури у підлітків на базі Київського міського пологового

будинку №6 створено Центр надання акушерської та гінекологічної допомоги

дітям та підліткам.

А з метою покращення ситуації у системі надання медичної допомоги дітям та матерям передбачене створення мережі високотехнологічних перинатальних центрів у рамках загальнонаціонального проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства».

Метою впровадження зазначеного проекту є зниження материнської захворюваності та захворюваності малюків, їх інвалідності та смертності. Разом з тим, у Києві планується створення трьох перинатальних центрів на базі міських пологових будинків, що дозволить побудувати схему замкнутого циклу спостереження жінок, починаючи з проведення первинного огляду вагітної на I рівні, надання медичної допомоги та, за необхідності, у стаціонарах ІІ та ІІІ рівня.

Як відзначають в КМДА, сьогодні у столиці функціонує єдиний Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини за адресою просп. Героїв Сталінграду, 16 в Оболонському районі. До слова, у поточному році за розпорядженням О.ПОПОВА буде виконана його капітальна реконструкція.

Також, зазначають у Головному управлінні, з метою забезпечення нормативу прибуття бригади до місця виклику в 10 хвилинний термін, триває робота над створенням пунктів постійного та тимчасового базування бригад швидкої допомоги. Наразі ж у Києві визначено 16 підстанцій та 25 пунктів постійного базування бригад ШМД на території медичних закладів.