У Києві планують збільшити кількість світломузичних фонтанів

Київ. 10 січня. УНІАН. У 2012 році розглядається можливість будівництва, переважно за рахунок інвестиційних ресурсів, трьох світломузичних фонтанних комплексів та реконструкцію 9-ти фонтанних комплексів міста.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на «Київзеленбуд».

Зокрема, спорудження понтонних світломузичних комплексів планується виконати в районі Русанівської протоки та на озері в районі парку Позняки.

Крім того, згідно з інвестиційними пропозиціями на 2012 рік, планується реконструкція діючих фонтанних комплексів на Майдані Незалежності біля Будинку профспілок та з боку Монумента Незалежності.

Світломузичні фонтани також планують відкрити у Наводницькому парку, біля Національної бібліотеки України ім. Вернадського та у сквері ім. Котляревського.

У КМДА нагадують, що протягом 2011 р. комунальні служби міста відремонтували 26 фонтанів.